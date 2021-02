470 Neuinfektionen, fünf Tote und 35 Intensivpatienten

15.742 Südtiroler derzeit in Quarantäne

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 2.330 PCR-Tests untersucht und dabei 303 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 167 positive Antigentests.

Außerdem wurden fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus festgestellt. Auf den Intensivstationen werden derzeit 35 Patienten betreut.

Bisher wurden insgesamt 443.564 Abstriche untersucht, die von 186.072 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (06. Februar): 2.330

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 303

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 38.083

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 443.564

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 186.072 (+734)

Antigentests:

Durchgeführte Antigentests gestern: 2.985

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 167

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 242

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 162

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 21 (21 in Gossensaß, 0 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 35

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 902 (+ 5)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 15.742

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 90. 871

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 106.613

Geheilte Personen: mit PCR Test 24.846 (+135) zusätzlich 1.624 (+3) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 9.705 (+0).