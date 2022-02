54-jähriger Dealer in Bozen beschlagnahmt

Bozen – Die Polizei hat in Bozen am Freitag einen 54-jährigen Albaner wegen Drogenhandels festgenommen und fast 200 Gramm Kokain beschlagnahmt.

Der Mann soll vor allem in Oberau mit Drogen gedealt haben. Die Polizei hatte ihn vorher bereits seit Wochen beschattet.

Am Freitag wurde er schließlich in seinem Wagen aufgehalten. Bei der Durchsuchung stießen die Ordnungshüter in einem Fach unter doppeltem Boden im vorderen Teil des Pkw sieben Umschläge mit insgesamt 80 Gramm Kokain.

In der Wohnung des Mannes wurde weitere 110 Gramm sichergestellt – ebenso wie 17.350 in bar. Der Wert des Rauschgifts wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der 54-Jährige wurde ins Gefängnis nach Verona überstellt.