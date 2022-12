54-Jähriger in der Gegend von Brixen erfroren

Brixen – In einem halbverlassenen Gebäude bei Natz-Schabs ist ein Mann tot aufgefunden worden. Der 54-Jährige ist vermutlich erfroren.

Der Mann hatte sich bereits vor längerer Zeit aus der Gesellschaft zurückgezogen und lebte ein Eremitendasein. Der Leichnam ist am Dienstagnachmittag in einer Art Geräteschupfen auf einer Apfelwiese in der Brixner Fraktion Elvas gefunden worden.

Der 54-Jährige stammt aus der Umgebung, doch seit 2018 war er abgetaucht, berichtet Alto Adige online.

Bei mehreren Gelegenheiten hatte er Hilfe seitens der Sozialdienste abgelehnt. Auch einen Kälteschlafplatz in Brixen wollte er nicht haben.

Stattdessen zog er es vor, in seiner Unterkunft auf der Apfelwiese zu hausen. Nur manchmal besorgte er sich bei einer Imbissstube etwas zu essen.

Erst in der vergangenen Woche ist ein 20-jähriger Obdachloser aus Ägypten in Bozen erfroren.