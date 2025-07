57-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Wieden

Von: apa

Ein 57-Jähriger ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in der Gußhausstraße in Wien-Wieden gestorben. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage am Sonntag. Die Berufsfeuerwehr bekämpfte den Zimmerbrand gegen 21.00 Uhr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften. Das im vierten Stock ausgebrochene Feuer wurde dabei mit Innen- und Außeneinsatz bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht, sagte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste auch das Stiegenhaus entlüftet werden. Angaben zur Brandursache gab es vorerst keine, diese ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.