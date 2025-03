59-Jähriger in Südtirol von Lawine verschüttet – tot

Von: apa

Ahrntal – Der 59-jähriger Skitourengeher S. B. ist am Mittwoch im Südtiroler Ahrntal von einer mächtigen Lawine erfasst und getötet worden. Der Tourist aus Erlangen war gemeinsam mit seinem Bruder vom Gornerberg in Richtung Tal abgefahren, als sich – wie berichtet – gegen 14.00 Uhr nur knapp unter dem Gipfel in steilem Gelände ein 100 Meter breites und ebenso langes Schneebrett löste. Der Deutsche wurde rund eineinhalb Meter unter den Schneemassen begraben.

Zwei sich in der Nähe befindliche Skitourengeherinnen setzten den Notruf ab und begannen, gemeinsam mit dem Bruder den Verunglückten auszugraben. Sie konnten ihn dank eines Lawinenverschüttetensuchgerätes (LVS) rasch orten. Die Einsatzkräfte holten den Mann schließlich an die Oberfläche, er war jedoch nicht mehr bei Bewusstsein. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg, hieß es.

Zwei Hubschrauber brachten die Wintersportler ins Tal, die Angehörigen wurden von der Notfallseelsorge betreut. Am Mittwoch herrschte in Südtirol indes Lawinenwarnstufe drei auf der fünfteiligen Skala. Zuvor hatte es auf den Bergen geschneit, zudem sorgte Föhn für Windverfrachtungen.