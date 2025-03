Deutscher kommt in Lawine in Südtirol ums Leben

Am Gornerberg im Ahrntal

Von: luk

Weißenbach/Ahrntal – Am Mittwochnachmittag ereignete sich am Gornerberg (Henne) in Weißenbach im Ahrntal ein tragisches Lawinenunglück. Ein Tourengeher wurde von einer Lawine erfasst und konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Alarm ging um 14.20 Uhr ein. Sofort rückten zahlreiche Rettungskräfte aus, darunter die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge. Auch die Finanzwache war im Einsatz.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte kam für das Lawinenopfer – ein 58 Jahre alter Mann aus Deutschland – jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unglücks werden derzeit untersucht. Offenbar löste er bei der Abfahrt vom Gornerberg ein Schneebrett aus und wurde verschüttet.

Ein Begleiter und andere Alpinisten suchten nach dem Deutschen und konnten ihn in der Folge Orten und ausgraben. Die Wiederbelebungsversuche der Ersthelfer waren jedoch vergebens.