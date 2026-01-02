63-Jähriger stirbt in Osttirol bei Rodelunfall

Von: apa

Ein Rodelunfall in Nikolsdorf in Osttirol hat Donnerstagnachmittag für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet. Der Mann war zusammen mit seiner 58-jährigen Ehefrau auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts unterwegs gewesen. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten rund 25 Meter über senkrechtes Felsgelände ab. Der Ehemann erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

Das Ehepaar fiel nach dem Absturz über das senkrechte Felsgelände noch weitere 50 Meter über 55 Grad steiles, leicht mit Schnee bedecktes Waldgelände in die Tiefe, berichtete die Polizei am Freitag. Aufsteigende Rodler bemerkten schließlich die über den Fahrbahnrand hinausgehende Rodelspur, hörten Schreie und setzten daraufhin einen Notruf ab.

Die 23-jährige Tochter und der 23-jährige Schwiegersohn des Ehepaares, die ebenfalls am Rodelausflug teilnahmen, stiegen ebenfalls zu den Verunfallten ab und leisteten Erste Hilfe. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 63-Jährigen feststellen. Seine Ehefrau wurde indes mit einem Tau geborgen und ins Spital gebracht. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz befanden sich die Bergrettung Lienz mit 22 Mitgliedern sowie zwei Alpinpolizisten.