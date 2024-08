64-Jähriger im Ahrntal nur mehr tot aufgefunden

Von: mk

Kasern – Die Suchaktion im Ahrntal hat ein trauriges Ende genommen. Der 64-jährige Tourist Deutschland, der als vermisst gemeldet war, wurde tot aufgefunden. Der Mann war zuletzt am Montag gesehen worden.

Am Donnertag zu Mittag hatten Wanderer seinen Rucksack auf einem Weg am Schüttalkopf in Kasern auf einer Höhe von rund 2.500 Metern gefunden. Kurz darauf wurde die Suche aufgenommen und führte zum geparkten Auto des Mannes in Kasern, wie stol.it berichtet.

Am späten Freitagvormittag fanden die Retter ihn schließlich leblos auf, kurz nachdem sie seinen Schlafsack gefunden hatten.

Der Mann war es offenbar gewohnt, alleine in die Berge zu gehen, auch über mehrere Tage hinweg, weshalb seine Familie ihn nicht als vermisst gemeldet hatte. Im Gebiet oberhalb der Schüttalm war das Handy des Vermissten am Mittwoch gegen 11.00 Uhr das letzte Mal im Telefonnetz eingeloggt gewesen. Der Leichnam des 64-Jährigen wurde auf einer Höhe von rund 2300 Metern entdeckt.

Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, die Bergretter der Finanzpolizei samt Helikopter sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Am Donnerstagabend war aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit die Suche abgebrochen und am Freitag in der Früh wieder aufgenommen worden.

Laut ersten Erhebungen zufolge dürfte der Tourist bereits am Montag abgestürzt sein.