Suchaktion im Ahrntal: „Wir können derzeit nichts ausschließen“

Von: mk

Kasern – Ein verlassener Rucksack, der in Kasern am Schüttalkopf auf einer Höhe von rund 2.500 Metern gefunden worden ist, hat im Ahrntal eine Suchaktion ausgelöst. Ein deutscher Tourist gilt als vermisst. Wie Robert Tasser, Rettungsstellenleiter der Bergrettung Ahrntal, gegenüber Südtirol News erklärt, wird die Suche vermutlich erst am morgigen Freitag wieder fortgesetzt.

Nachdem der Rucksack aufgefunden worden war, stellte sich heraus, dass ein Tourist aus Deutschland bereits seit Montag nicht mehr gesehen worden war.

Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, die Bergretter der Finanzpolizei samt Helikopter sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Das Gebiet wurde großflächig abgesucht – bislang allerdings ohne Erfolg.

Ob der Vermisste möglicherweise abgestürzt ist, bleibt vorerst unklar. „Wir können derzeit nichts ausschließen“, sagt Tasser gegenüber Südtirol News.

Am Abend musste die Suche abgebrochen werden. Die Rettungskräfte rücken dann am Freitag in der Früh wieder aus.