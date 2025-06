65-Jähriger beim Baden in Neuer Donau gestorben

Von: apa

Ein 65-Jähriger ist am Mittwochabend beim Baden in der Neuen Donau in Wien untergegangen und gestorben. Angehörige alarmierten kurz vor 19.30 Uhr die Einsatzkräfte und gaben sehr genau an, wo der Mann schwimmen war, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Die Person wurde daher rasch gefunden und geborgen. Reanimationsversuche waren jedoch erfolglos, erläuterte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung Wien. Das Unglück passierte bei der Kaisermühlenbrücke in Wien-Donaustadt.