747 Kinder machen den Anfang

Startschuss für Kinder-Impfung in Südtirol

Bozen – In Südtirol werden ab heute auch Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, sind bereits 747 Impftermine vorgemerkt. Die Impfung wird in den Impfzentren von Kinderärzten verabreicht. Zusätzlich werden auch sechs Kinderärzte in ihren jeweiligen Praxen impfen. Die Kinder erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer – ein Drittel der Erwachsenen-Dosis.

Für den Generaldirektor der Südtiroler Sanität, Florian Zerzer, ist es ein guter Start. “Auch wenn die Kleinen meist einen leichten Krankheitsverlauf haben, können auch sie Long-Covid bekommen.” Daher sei es wichtig auch Kinder zu schützen.

Italienweit waren heute 15.000 Kinderimpfungen vorgemerkt.