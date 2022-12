80 Busse, 900 Camper und Tausende Pkw: Run auf den Weihnachtsmarkt

Bozen – Am gestrigen Feiertag zu Mariä Empfängnis sind vor allem Touristen aus Norditalien über die Christkindlmärkte in Südtirol regelrecht hergefallen. Weil sich bereits seit den frühen Morgenstunden die Nordspur der Brennerautobahn mehr und mehr mit Pkw, Campingwagen und Bussen gefüllt hat, kam es zwischen Affi und Neumarkt immer wieder zu Kolonnenbildungen. Teilweise reichten die Staus bis zur Ausfahrt in Bozen Süd.

Am späten Vormittag stand der Verkehr auf der A22 nahezu still. Die Fahrtzeit hat sich im Vergleich zu anderen Tagen zum Teil sogar verdreifacht. Besonderer Magnet war der Weihnachtsmarkt am Karersee. Den ganzen Tag über bildeten sich Kolonnen in Richtung Welschnofen und darüber hinaus. Kurz vor dem See war die Fahrt nur mehr im Schritttempo möglich.

In Bozen lag die Besucherzahl zunächst unter den Erwartungen, obwohl bis 12.00 Uhr bereits alle Parkplätze besetzt waren und die Stadtpolizei den Verkehr in Richtung Messegelände umleitete. Doch der Ansturm ließ nicht lange auf sich warten. Ab der Mittagszeit bis 16.00 Uhr herrschte intensives Verkehrsaufkommen: Sowohl von der Autobahnausfahrt im Süden als auch von jener im Norden strömten Fahrzeuge in die Stadt.

Neben Tausenden Pkw wurden 80 Busse und 900 Camper gezählt, berichtet die Italienische Tageszeitung Alto Adige. Vor allem Touristen, die im Campingwagen angereist sind, gönnen sich vermutlich ein verlängertes Wochenende und verteilen sich im Verlauf der kommenden Tage auf ganz Südtirol.

Bei der organisatorischen Bewältigung hat es offenbar keine größeren Probleme gegeben. Die Stadtpolizei wurde von den Alpini und Freiwilligen mehrerer Organisationen unterstützt.

Trotzdem war es am Nachmittag bis zur Schließung um 19.00 kein leichtes Unterfangen, sich am Weihnachtsmarkt am Waltherplatz von Stand zu Stand zu bewegen. Ob es bei einer weiterhin hohen Besucherzahl bleibt, wird sich zeigen. Dabei würden die Schneeflocken heute wohl zu einem noch charakteristischeren Bild des Weihnachtsmarktes beitragen.