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Die Flammen waren in der Nacht weit zu sehen

85 Menschen bei Dachbrand in Wien aus Wohnhaus evakuiert

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 13:10 Uhr
Die Flammen waren in der Nacht weit zu sehen
APA/APA/IRIS KARABACZEK/IRIS KARABACZEK
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Von: apa

Ein Dachbrand in Wien-Brigittenau hat in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Aufgrund der hohen Brandintensität und der umfangreichen Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. 85 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder, wurden aus dem Gebäude, das aktuell saniert wird, evakuiert und in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut, berichtete die Berufsfeuerwehr.

Gegen 2.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Denisgasse gerufen, da stand der Dachboden bereits in Vollbrand. Das Feuer dürfte im unbewohnten Dachgeschoss des derzeit generalsanierten Wohngebäudes bereits länger gebrannt haben. Aufgrund der hohen Brandintensität wurde entschieden, alle Bewohner vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Zur Bekämpfung der Flammen kamen mehrere Wasserwerfer über Drehleitern sowie eine Teleskopmastbühne zum Einsatz. Weitere Löschleitungen wurden über die Stiegenhäuser und ein Baugerüst in den Dachbereich geführt.

Nachbarhäuser durch Funkenflug gefährdet

Durch die umfangreichen Maßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile sowie benachbarte Häuser verhindert werden. Diese waren aufgrund starken Funkenflugs besonders gefährdet, berichtete die Berufsfeuerwehr in der Aussendung. Die Löschwasserversorgung wurde unter anderem durch den Einsatz von Großtanklöschfahrzeugen sichergestellt.

Verletzt wurde laut den Einsatzkräften niemand. Das Mobile Einsatzteam von Wiener Wohnen sowie die Gruppe Sofortmaßnahmen unterstützten die Betreuung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner. Die Brandursache muss erst ermittelt werden.

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