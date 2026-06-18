Frontalzusammenstoß am Penser Joch: Zwei Motorradfahrer sterben

Von: luk

Pens – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zum Penser Joch in der Gemeinde Sarntal sind am Mittwochnachmittag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Die genaue Ursache wird von den Carabinieri noch untersucht.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Motorräder aus bislang ungeklärten Gründen. Die beiden Fahrer – ein 43-jähriger deutscher Staatsbürger und ein 65-jähriger Brite – waren jeweils allein unterwegs.

Für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann direkt an der Unfallstelle zu reanimieren, mussten jedoch aufgrund der schweren Verletzungen seinen Tod feststellen.

Der 65-jährige Brite wurde durch die Wucht des Aufpralls rund zehn bis 15 Meter über eine steile Böschung geschleudert. Feuerwehr und Rettungskräfte konnten ihn nach einem aufwendigen Einsatz bergen. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurde er ins Krankenhaus Bozen geflogen, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Frontalzusammenstoß aus, möglicherweise nachdem eines der Fahrzeuge in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs gestaltet sich jedoch schwierig. Laut den Carabinieri wurden die beiden Motorräder nach dem Zusammenstoß in kurzer Entfernung voneinander und in derselben Fahrtrichtung vorgefunden.

Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr und die Carabinieri im Einsatz. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der den Unfall beobachtet haben soll, erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Die Straße über das Penser Joch musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.