90-jährige Steirerin starb in verrauchter Wohnung

Montag, 03. November 2025 | 10:35 Uhr
Der Ehemann wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht
APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Von: apa

Ein 91-jähriger Steirer ist am Sonntagnachmittag gerade noch rechtzeitig aus einer völlig verqualmten Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Trofaiach gerettet worden. Für seine 90-jährige Ehefrau dagegen kam die Hilfe zu spät. Sie lag leblos in der Wohnung. Sie hatte wohl zu viele Rauchgase eingeatmet. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Ein Besucher eines Nebenhauses hatte gegen 13.40 Uhr seltsamen Geruch bemerkt und sah in dem Mehrparteienhaus im Bezirk Leoben nach. Er bemerkte, dass aus einer Wohnung im dritten Stock Rauch kommt. Da die Wohnungstür versperrt war, wurden Angehörige des in der Wohnung lebenden betagten Ehepaares angerufen. Diese öffneten die Tür und fanden die 90-Jährige leblos vor. Die Rettung brachte den geretteten Ehemann ins Krankenhaus. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Das Landeskriminalamt Steiermark stellte fest, dass in der Küche offenbar angekohltes Essen am heißen Herd zur starken Rauchentwicklung geführt hatte. Um die tatsächliche Todesursache der 90-Jährigen abzuklären, wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben eine Obduktion angeordnet.

