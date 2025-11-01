Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ab 1. November wieder situative Winterausrüstungspflicht
Falschbereifung bei Schnee und Eis kann Strafen nach sich ziehen

Ab 1. November wieder situative Winterausrüstungspflicht

Samstag, 01. November 2025 | 15:10 Uhr
Falschbereifung bei Schnee und Eis kann Strafen nach sich ziehen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Vom 1. November bis 15. April gilt in Österreich wieder eine situative witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht. Pkw dürfen ab Samstag dann bei Schnee, Schneematsch oder Eis nur dann fahren, wenn Winterreifen montiert sind. “Auch wenn man bei mildem Wetter noch mit Sommerreifen fahren darf, ist es ratsam, frühzeitig einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren”, riet ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

Wer im Winter mit Sommerreifen fährt, gefährde nicht nur die eigene Sicherheit, sondern riskiere auch hohe Strafen und Probleme mit der Versicherung. Bei falscher Bereifung droht in Österreich eine Verwaltungsstrafe ab ca. 100 Euro. Werden zusätzlich andere Verkehrsteilnehmende gefährdet, liegt das theoretische Strafhöchstmaß bei 10.000 Euro, warnte der ÖAMTC. Schneeketten seien zudem keine Alternative für die Bereifung, denn sie dürfen nur auf schneebedeckten Straßen verwendet werden. Und wer mit dem Auto in den Winterurlaub fährt, sollte sich über die jeweiligen Vorschriften im Ausland genau informieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
62
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
47
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
36
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
34
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
33
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 