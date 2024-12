Abbau von Bahnübergängen: Protokoll wird ratifiziert

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat heute auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider das Protokoll mit der italienischen Eisenbahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana RFI ratifiziert. Die Vereinbarung sieht den Abbau von Bahnübergängen auf Südtiroler Bahnstrecken vor, kombiniert mit Ersatzbauten oder Umleitungen. Wichtigstes Ziel ist es, die Funktionalität der Bahnlinien zu verbessern.

“Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Bahnverkehr effizienter zu machen, die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen, die Pünktlichkeit der Züge zu gewähren und Kosten für die Instandhaltung von Bahnübergängen zu verringern”, erklärt Landesrat Alfreider. “Dies ist ein zentraler Bestandteil des SüdtirolPlans für die Mobilität, der den Ausbau der Bahn als Rückgrat einer nachhaltigen Mobilität vorsieht.”

In einer Besprechung mit dem RFI-Direktor Gianpiero Strisciuglio am 21. November waren die Bahnübergänge ausgemacht worden, an denen vorrangig gearbeitet werden soll. Darunter sind zehn auf der Strecke Bozen–Meran (unter anderem in Sigmundskron, Terlan und Meran) und acht auf der Strecke Franzensfeste–Innichen (unter anderem in Vintl, Bruneck, Toblach und Innichen).

Warum Bahnübergänge abbauen?

“Betrachtet man die Bahnübergänge im Vinschgau so gibt es jeden Monat etwa drei Verkehrsprobleme, die damit zusammenhängen”, Alexander Alber, Direktor des Landesamts für Infrastruktur und nachhaltige Mobilität. Die RFI ist im Vinschgau für 18 Bahnübergänge verantwortlich, das Land für 30.

“Falls beispielsweise eine Schranke fehlerhaft funktioniert oder ein Auto in der Nähe der Gleise stecken bleibt, müssen die Züge so lange anhalten, bis das Problem behoben ist und die Techniker vor Ort festgestellt haben, dass der Betrieb sicher wieder aufgenommen werden kann”, erläutert Alber. Die Vereinbarung sieht laut Alber daher eine gezielte Zusammenarbeit vor, um in den kommenden Jahren weitere Bahnübergänge, z.B. durch Unterführungen, zu ersetzen und die Zuverlässigkeit und Sicherheit für die Nutzer zu erhöhen.