Aktuelle Seite: Home > Chronik > Abgängige Influencerin – Ex-Freund wurde ausgeliefert
Verdächtiger im Fall der Influencerin wird in Landespolizeidirektion einvernommen.

Abgängige Influencerin – Ex-Freund wurde ausgeliefert

Freitag, 28. November 2025 | 16:17 Uhr
Verdächtiger im Fall der Influencerin wird in Landespolizeidirektion einvernommen.
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist am Freitag ihr Ex-Freund an Österreich ausgeliefert worden. Der Mann wurde aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten könnte auch erst am Samstag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft Graz zur APA. Die Suche nach der Frau verlief bisher erfolglos.

Der Verdächtige soll nun erst einvernommen werden, dann werde darüber entschieden, ob er in Untersuchungshaft genommen werde, hieß es. Man erwarte sich von der direkten Befragung des 31-Jährigen weitere Erkenntnisse. “Das ist der nächste größere Schritt”, sagte ein Sprecher zur APA. Die Befragung könnte mehrere Stunden dauern, ein Ergebnis gebe es wahrscheinlich erst am Samstag. Die beiden Verwandten des Ex-Freundes, die in Graz festgenommen worden waren, befinden sich in Gewahrsam in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Es handelt sich um den Bruder und den Stiefvater, die wie der Verdächtige slowenische Staatsbürger sind, aber in Graz leben. Alle drei haben sich in den Befragungen bisher wenig kooperativ gezeigt.

Keine Bestätigung von Blutspuren am Verdächtigen

Pressemeldungen über Blutspuren an den Schuhen des Verdächtigen, als dieser beim Erstkontakt mit der Polizei am vergangenen Sonntag die Tür der Wohnung der Influencerin öffnete, könne man nicht bestätigen, hieß es auf Anfrage. Der Mann habe zu dem Zeitpunkt angegeben, er passe auf den Hund der Grazerin auf. Bei späteren Untersuchungen der Wohnung hätten sich keine Hinweise ergeben, dass dort ein Gewaltverbrechen geschehen sei.

Die Suchaktionen der slowenischen Polizei haben bisher keine Hinweise auf die vermisste Frau ergeben. Zuletzt war ein Grundstück von Verwandten des Verdächtigen südlich von Maribor/Marburg abgesucht worden. Der Slowene war am Montagabend im Bereich eines Casinos gleich südlich des Grenzübergangs Spielfeld/Šentilj festgenommen worden. Er hatte sich in der Nähe seines brennenden Pkw befunden.

Laut Landespolizeidirektion Steiermark sucht die slowenische Polizei weiterhin nach der vermissten 31-Jährigen. Ein öffentlicher Zeugenaufruf nach Hinweisen zum verbrannten Pkw in Slowenien wurde gestartet. Die slowenischen Behörden erwarten sich in Kooperation mit den steirischen Ermittlern Hinweise auf eine mögliche Fahrtroute bzw. Stationen des Verdächtigen in Slowenien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Kommentare
46
Bozen auf unrühmlichem Spitzenplatz
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
40
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Kommentare
39
Ärmere Familien und teurere Weihnachten
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Kommentare
24
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
Kommentare
23
Putin stellt maßlose Bedingungen für Frieden
Anzeigen
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Ski Opening 2025/2026 im Latemar Dolomites
Lifte und Pisten sind in Obereggen bereits geöffnet. Heute Abend Nachtskifahren ab 19 Uhr.
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 