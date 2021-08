Abkommen zum Schutz vor Cyber-Angriffen

Unterzeichnung in Bozen

Bozen – Die Post- und Kommunikationspolizei geht gegen Cyber-Angriffe vor und hat eine Vereinbarung zum Schutz der Netzwerke und der IT-Systeme von Betreibern wesentlicher Dienstleistungen in der Autonomen Provinz Bozen unterzeichnet.

In Übereinstimmung mit der sogenannten “NIS-Richtlinie” und den daraus resultierenden Richtlinien des Innenministeriums zur Verhinderung und Bekämpfung von Cyber-Angriffen, die die Bereitstellung wesentlicher Dienste gefährden könnten, wurde heute die Absichtserklärung mit der Firma “Edyna GmbH”, dem Hauptstromverteiler in Südtirol, unterzeichnet.

Die Unterzeichnung von Vertretern der Post- und Kommunikationspolizei und von Edyna hat in den Büros der Post-Filiale am Pfarrplatz in Bozen stattgefunden.

Die Vereinbarung soll es ermöglichen, das Einführen von Betriebsmodulen zu definieren, die darauf abzielen, das Sicherheitsniveau der Netze und Informationssysteme der im Provinzgebiet ansässigen Betreiber wesentlicher Dienste zu erhöhen.

Außerdem soll es einen ständigen Austausch von Informationen geben, um mögliche Cyberangriffe zu verhindern und zu bekämpfen.

Dadurch soll die Sicherheit wesentlicher Dienste zur Aufrechterhaltung und Entwicklung sozialer und wirtschaftlicher Aktivitäten, die von grundlegendem Interesse für die gesamte Bürgerschaft sind, gewährleistet werden.