Aktuelle Seite: Home > Chronik > Absichtlich obdachlos: Trick von Dealer fliegt auf
Ermittlungserfolg der Carabinieri in Bozen

Absichtlich obdachlos: Trick von Dealer fliegt auf

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 13:33 Uhr
16.07.2026 CC Bolzano (1)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri in Bozen haben dem lokalen Drogenhandel einen schweren Schlag versetzt. Bei einer gezielten Razzia im Stadtviertel Europa-Neustift klickten für einen obdachlosen Mann die Handschellen. Neben einer erheblichen Menge Kokain stellten die Beamten Bargeld und gestohlene Mobiltelefone sicher.

Die Festnahme ist das Ergebnis einer intensiven, wochenlangen Beschattung des Verdächtigen. Der tunesische Staatsbürger hatte versucht, sich polizeilichen Kontrollen zu entziehen, indem er es vermied, einen festen Wohnsitz anzumelden, und stattdessen ständig zwischen provisorischen Notunterkünften hin- und herwechselte.

Der Durchbruch gelang den Ordnungshütern in den frühen Morgenstunden. Die Ermittler beobachteten, wie der Mann einen Keller im Viertel betrat. Mit dem Verdacht, das logistische Versteck des Verdächtigen ausgemacht zu haben, stürmten die Carabinieri die Räumlichkeiten.

Bei der Razzia im Keller stellten die Ordnungshüter 210 Gramm Kokain sicher, die versiegelt auf verkaufsfertige Einzeldosen aufgeteilt waren. Außerdem fanden sie 16 Gramm Haschisch, eine digitale Präzisionswaage, auf der noch Rückstände von Drogen hafteten und Bargeldscheine in unterschiedlicher Stückelung. Die Ermittler vermuten, dass es sich dabei um Erlöse aus dem illegalen Verkauf verbotener Suchtmittel handelt.

Laboranalyse bestätigt hohe Reinheit

Die beschlagnahmten Substanzen wurden im Fachlabor der Carabinieri untersucht. Die Analyse ergab, dass das beschlagnahmte Kokain von so hoher Qualität war, dass man daraus über 3.600 Einzeldosen für den lokalen Markt hätte gewinnen können.

Neben dem Handel mit Drogen werden dem Festgenommenen noch weitere Vergehen vorgeworfen. Die Beamten fanden bei ihm zwei Mobiltelefone, die nachweislich aus Diebstählen stammten. Der Mann muss sich daher auch wegen Hehlerei verantworten.

Zudem ergab eine Abfrage der Datenbank, dass gegen den Tunesier ein Rückkehrverbot für das Bozner Stadtgebiet vorlag – einhergehend mit der Pflicht, den Wohnsitz in einer anderen Gemeinde beizubehalten. Diese Auflagen hat der Mann offensichtlich ignoriert.

Der Festgenommene wurde in das Bozner Gefängnis überstellt und muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Elon Musk erobert Südtirol
Kommentare
152
Elon Musk erobert Südtirol
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Kommentare
67
Teuerster Spritpreis in Südtirol
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Kommentare
50
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
45
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Drittwärmster Sommer seit 1850: Die Apfelplantagen leiden 
Kommentare
40
Drittwärmster Sommer seit 1850: Die Apfelplantagen leiden 
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 