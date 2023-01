Acht Einbrüche im Raum Stefansdorf

Reischach/St. Lorenzen – Im Raum Stefansdorf zwischen Reischach und St. Lorenzen ist es kürzlich zu acht Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen gekommen. Darauf macht der Bürgermeister von St. Lorenzen, Martin Ausserdorfer, auf Facebook aufmerksam.

Die Täter sollen Einfamilienhäuser, aber auch Hotels ins Visier genommen haben. Die Schäden, die angerichtet wurden, sind beachtlich. Außerdem wurden in einigen Fällen Schmuck und Bargeld entwendet. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige schreibt, stecken vermutlich Banden dahinter, die von außerhalb der Region kommen.

„Ich möchte keine Panik machen, aber nachdem ich im Raum Stefansdorf – Reischach von acht Einbrüchen gestern erfahren habe, ist erhöhte Vorsicht geboten“, schreibt Ausserdorfer auf Facebook.

Wie die Fotos zeigen, haben die Einbrecher keine Skrupel, Balkon- und Terrassentüren zu knacken, um in die Schlafzimmer oder in den Wintergarten einzudringen.

Weil die Ermittlungen noch laufen, verrät Außerdorfer keine weiteren Details. Nur so viel: Für ihn steht fest, dass Profis am Werk waren. Die Täter haben stets am frühen Abend kurz nach Einbruch der Dunkelheit zugeschlagen haben.

Ausserdorfer bedankt sich zwar bei den Ordnungshütern für deren Engagement und Professionalität, gleichzeitig möchte er sich dafür einsetzen, dass es mehr Kontrollen gibt und die Anzahl der Streifen erhöht wird.