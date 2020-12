Älteste Person Südtirols besiegt Coronavirus

Bozen – Giuseppina Zecchini, welche im vergangenen Juni ihren 106. Geburtstag feierte, hat eine weitere Herausforderung in ihrem langen Leben meistern können, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Die im Jahre 1914 geborene und aus der Provinz von Verona stammende Frau, war vor einigen Wochen in der Seniorenresidenz Don Bosco in Bozen positiv getestet worden.

Mit Freude konnte nun jedoch das Personal, welches Zecchini intensiv über die Weihnachtsfeiertage betreut hatte, bestätigen, dass die Überlebende zweier Weltkriege nun genesen sei. Gerade vor dem Hintergrund dieses harten und schmerzhaften Jahres im Don Bosco Erholungheim, sei dieser Sieg der ehemaligen Alleinerzieherin von drei Kindern ein wundervolles Geschenk.

Die Direktorin der Sozialen Dienste von Bozen, Liliana Di Fede, kommentierte die freudige Nachricht als ein gutes Omen für das neue Jahr und sprach ein liebevolles Gedenken an die in diesem Jahre verstorbenen Bewohner der Seniorenresidenz aus.