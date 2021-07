Ahrntal: 33 Corona-Infektionen nach Sommercamp

Ahrntal/Cremona – Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus der Provinz Cremona hat sich bei einem Sommercamp im Ahrntal mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt wurden 33 Personen nach ihrer Rückkehr positiv getestet. Unter ihnen sind auch sieben Betreuer und der Pfarrer, der die Jugendgruppe begleitet hatte.

Sie alle haben derzeit nur leichte Symptome und benötigen laut der Nachrichtenagentur Ansa keine Hilfe im Krankenhaus.

Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Ein Mädchen wurde hingegen in der Emilia Romagna lokalisiert, wo sie nach dem Camp in den Urlaub gefahren ist.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Jugendgruppe mit der Delta-Variante infiziert hat.