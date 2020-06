Ahrtntal: Wanderung endet tödlich

St. Peter im Ahrntal – Eine unbeschwerte Wanderung an einem herrlichen Sommertag endete am Dienstag für eine Urlauberfamilie aus der Gegend von Venedig in einer Tragödie.

Die 40-jährige Mutter von zwei Kindern wurde bei einem Absturz aus unbekannter Höhe tödlich verletzt, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Während der Ehemann mit den Kindern vorzeitig ins Tal abgestiegen war, wollte die Frau die Bergwelt noch etwas genießen. Im Einsatz standen die Bergrettung und die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites.

