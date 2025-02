Von: mk

Bozen – Zum Welttag der Kranken am 11. Februar verteilt die Krankenhausseelsorge in allen Krankenhäusern des Landes selbstgebastelte Herzen, die im Rahmen der Aktion „Ein kleines Herz für dich“ in den vergangenen Wochen gesammelt wurden.

Die Initiative „Ein kleines Herz für dich“ wird von der Caritas in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kranken- und Trauerpastoral, dem Seelsorgeamt, dem Verband der Seniorenheime und der Krankenhausseelsorge organisiert. Die Beteiligung an der Aktion war überwältigend. Senioren aus den Seniorenwohnheimen oder Seniorengruppen, Kinder und Jugendliche, die sich auf die Erstkommunion oder Firmung vorbereiten, ein Jugendchor, Grund-, Mittel- und Oberschüler und -schülerinnen, ein Jugenddienst, Ministranten und Ministrantinnen, Pfarrcaritasgruppen, Kindergärten, aber auch Familien und Einzelne haben in den vergangenen Wochen Herzen in allen möglichen Formen, Farben und Variationen gebastelt.

„Es ist unglaublich, wie viele schöne Herzen wir sammeln konnten. Viele sogar mit persönlichen Botschaften dazu. Die Kreativität dabei ist berührend,“ zieht Brigitte Hofmann, Leiterin der Caritas-Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit, welche die Aktion koordiniert hat, Bilanz. Die aus unterschiedlichsten Materialien hergestellten Herzen werden ab dem 11. Februar von der Krankenhausseelsorge an die Patienten und Patientinnen, Angehörigen und das Personal in allen Krankenhäusern des Landes verteilt.

„Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die diese Aktion mitgetragen und mitgebastelt haben sowie den Partnerinnen und Partnern und der Krankenhausseelsorge fürs Weiterschenken“, sagt Beatrix Mairhofer, Direktorin der Caritas. „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“