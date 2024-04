Albtraum für junge Frau [20] in Bozen

Versuchte Vergewaltigung am helllichten Tag auf den Talferwiesen

Bozen – Ein Vorfall auf den Talferwiesen sorgt in Bozen für Erschütterung. Eine junge Frau wurde am helllichten Tag Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs. Die etwa 20-jährige Boznerin wurde während eines Spaziergangs in der Nähe der Fußballfelder plötzlich von einem maskierten Mann von hinten gepackt.

Der Vorfall ereignete sich vor einigen Tagen zur Mittagszeit, als die junge Frau unvermittelt von einem Mann umklammert wurde, der offensichtlich die Absicht hatte, sie bewegungsunfähig zu machen. Doch die tapfere Reaktion der Frau verhinderte Schlimmeres: Sie wehrte sich vehement und rief laut um Hilfe, woraufhin der Angreifer sie losließ und flüchtete.

Der flüchtige Täter konnte von der jungen Frau kurz erblickt werden: Er trug eine Maske und flüchtete mit heruntergelassener Hose und sichtbaren Genitalien. Plötzlich wurde der Frau bewusst, dass es kein Scherz oder ein ungeschickter Diebstahlversuch war, sondern sie am helllichten Tag Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden war.

Entsetzt und schockiert über das Geschehene informierte die Frau sofort ihre Familie und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen, doch die Staatspolizei hat laut der Zeitung Alto Adige bisher keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben.