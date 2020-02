Alkohol am Steuer, Drogen und Stichwaffen – VIDEO

Carabinier hatten am Wochenende in Südtirol viel zu tun

Bozen – Am Wochenende hatten die Carabinieri in Südtirol alle Hände voll zu tun. Alkohol am Steuer, Drogenbesitz, Ruhestörung oder das Tragen von Stichwaffen wurden festgestellt. Bei verschiedenen Kontrollen im ganzen Land haben die Ordnungshüter mehrere Personen angezeigt. Während im Vinschgau, in Gröden, Abtei und im Pustertal keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen waren, gingen den Carabinieri in anderen Landesteilen gleich mehrere Personen ins Netz, die gegen Gesetze verstießen. So etwa in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Sterzing und Gossensass: Zwei junge Männer aus dem Wipptal wurden mit einer geringen Menge an Marihuana ertappt. Auch in Brixen hatten zwei junge Männer insgesamt knapp fünf Gramm Heroin und zehn Gramm Haschisch dabei. Sie alle wurden als Drogenkonsumenten gemeldet. Gleichzeitig wurde ihnen der Führerschein abgenommen.

In Kaltern haben die Carabinieri von Neumarkt gegen 3.00 Uhr nachts einen 28-jährigen Meraner am Steuer eines Autos angehalten, das einer anderen Person gehört. Der Mann war mit rund einem Promille unterwegs. Außerdem hatte er nie den Führerschein gemacht. Er wurde angezeigt. In dem Auto wurde außerdem ein 21-jähriger Meraner mit einem Gramm Heroin angetroffen. Auch er wurde als Drogenkonsument gemeldet.

In dem Video der Carabinieri von Bozen ist zu sehen, wie eine Alkoholkontrolle abläuft.

Nach Riffian mussten die Carabinieri von Meran wegen eines 20-jährigen Mannes aus Afghanistan ausrücken: Nach Alkoholmissbrauch musste der Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Er trug ein Messer mit einer fast 20 Zentimeter langen Klinge. Mehrfach bedrohte er die Exekutivbeamten, die ihn ins Spital eingeliefert hatte. Er wurde wegen unerlaubten Tragens von Waffen und Bedrohung eines Beamten angezeigt. Auch in Meran hatten es die Carabinieri mit einem jungen Mann zu tun, der ein Messer bei sich trug. Er wurde ebenfalls angezeigt und als Drogenkonsument gemeldet.

Ein 55-jähriger bereits polizeibekannter Bozner erregte in der Landeshauptstadt die Aufmerksamkeit der Carabinieri. Kurz vor Mitternacht musste sie zu dem betrunkenen Mann in dessen Wohnung kommen, weil er nahezu das gesamte Mehrfamilienhaus sowie die Nachbarhäuser wachhielt. Beim Anblick der uniformierten Beamten griff er einen von ihnen mit einem Schlag in den Brustkorb an. Dem Carabiniere wurde eine Heilungsdauer von sieben Tagen bescheinigt. Für den 55-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen und er wurde ins Gefängnis überstellt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Carabinieri, die Finanzpolizei sowie die Gemeindepolizei von Eppan eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Zwischen Bozen und dem Überetsch wurden 120 Fahrzeuge und 150 Personen überprüft. Dabei wurde eine 25-jährige Frau aus Turin am Steuer ihres Autos mit einem Promillewert ertappt, der doppelt so hoch war, wie der gesetzliche Grenzwert. Die Frau wurde angezeigt und der Führerschein eingezogen.

Zwei junge Südtiroler wurde hingegen mit insgesamt sieben Gramm Marihuana angetroffen. Sie wurden als Drogenkonsumenten gemeldet. Daneben wurden zwei junge Personen wegen Trunkenheit angezeigt und drei Verletzungen des Straßenverkehrskodexes geahndet.