Alles über Osteoporose in Frangart

Frangart – Auf Initiative der KVW-Ortsgruppe Frangart fand kürzlich ein Vortrag mit Dr. Paul Trebo, Rheumatologe am Krankenhaus in Bozen, zum Thema Osteoporose im vollbesetzten Seniorenraum in Frangart statt.

Frau Jutta Stedile von der KVW-Ortsgruppe Frangart begrüßte die zahlreichen Besucher und die Rheuma-Liga Südtirol stellte die umfangreiche Tätigkeit des Vereins vor. Die Rheuma-Liga Südtirol hatte im Jänner in Zusammenarbeit mit der Rheumatologin, Dr.in Silvia Zanoni, ein Infoblatt zum Thema Osteoporose erstellt, welches im Rahmen des Vortrages auch verteilt wurde.

Die Krankheit Osteoporose betrifft viele Menschen, was sich auch am regen Besucherinteresse zeigte. Der Rheumatologe, Dr. Paul Trebo, führte aus, dass es sich bei Osteoporose um eine Skeletterkrankung handle, die durch verminderte Knochenmasse und Knochenqualität charakterisiert sei und daher zu verstärkter Knochenbrüchigkeit und Frakturen führe.

Am häufigsten treten Brüche am Oberschenkel, Handgelenk und Wirbeln auf. Weiter ging Dr. Paul Trebo in seinem Vortrag auf beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren für verminderte Knochenmasse ein sowie auf die Knochendichtemessung D(E)XA und erklärte, diese sei bei gesunden Frauen ab dem 65. Lebensjahr und bei gesunden Männern ab dem 70. Lebensjahr empfohlen.

Unterstützend könne man kalziumhaltige Lebensmittel zu sich nehmen, beispielsweise Parmesankäse oder kalziumhaltiges Mineralwasser. Eine wichtige Rolle spiele auch die Versorgung des Körpers mit Vitamin D. Nicht zuletzt komme der Bewegung eine große Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang verwies Dr. Paul Trebo auf das Bewegungsangebot der Rheuma-Liga. Im Anschluss an den gelungenen Abend stand Dr. Paul Trebo noch für die Fragen bereit.

„Wir bedanken uns von Herzen bei der KVW-Ortsgruppe Frangart für die tolle Zusammenarbeit im Sinne der vielen Betroffenen. Wir möchten ein spezielles Bewegungsangebot für Osteoporose-Patienten schaffen“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga, Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.