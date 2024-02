Am dicksten ist die Schneedecke im Ultental geworden

Bozen – Am Nachmittag lassen die Niederschläge in Südtirol vorerst nach. Zeit um Bilanz zu ziehen: In den vergangenen beiden Tagen hat es vor allem in den Südstaulagen wieder große Mengen Neuschnee gegeben.

Am dicksten ist die Schneedecke in Weißbrunn im hinteren Ultental geworden, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet. Dort ist innerhalb von 48 Stunden ein halber Meter Neuschnee dazugekommen.

Am meisten geschneit hat es in den letzten 48 Stunden in Weißbrunn im hinteren Ultental mit knapp einem halber Meter. 28 cm von vorgestern auf gestern und 21 cm von gestern auf heute. Jetzt am Vormittag weiterer Regen und Schneefall, am Nachmittag lassen die Niederschläge nach. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 28, 2024

Peterlin verweist auf den krassen Unterschied zum Februar vor einem Jahr.

Unterschiedlicher kann ein Februar kaum sein. Letztes Jahr wurde in Bozen im gesamten Februar kein Niederschlag gemessen, heuer sind es bereits 70 l/m² und damit ist dies gerade der nasseste Februar seit 10 Jahren. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 27, 2024

Die kühleren Tage in der Schlussphase des Februar 2024 können allerdings auch nicht mehr dazu beitragen, dass der Monat als der wärmste seit Beginn der Messungen in die Geschichte eingeht.

Die paar kühleren Tage konnten an der Bilanz nichts mehr ändern, dieser Februar wird in ganz Südtirol der wärmste seit dem Jahr 1850. Bemerkenswerte 3,5°-4° lagen die Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt. #Rekord — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 27, 2024

Und es geht weiter: Schon am Freitag sind neue Regen- und Schneefälle möglich.

Am Donnerstag wird es recht sonnig, zeitweise ziehen einige Wolken durch.

Der Freitag bringt dann viele Wolken und im Tagesverlauf etwas Regen, die Schneefallgrenze sinkt von 1.600 auf 1.300 Meter.

Am Samstag überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich nur selten und vereinzelt sind Schauer möglich.

Der Sonntag verläuft stark bewölkt und von Süden her kommt es im Tagesverlauf zu Niederschlägen.