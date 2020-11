Am meisten Positive im Gesundheitsbezirk Meran

Bozen/Meran – Seit der Öffnung der Teststationen um 8.00 Uhr am Sonntag sind in Südtirol im Rahmen des Massentests bis 10.00 Uhr am Vormittag insgesamt 269.901 Personen getestet worden. Das entspricht einem Anteil von 48,8 Prozent der ansässigen Personen in Südtirol. Insgesamt wurde bei 2626 Personen das Coronavirus nachgewiesen, wobei am meisten Infizierte im Gesundheitsbezirk Meran festgestellt wurden.

Bis Sonntag um 10.00 Uhr haben sich dort 67.909 Personen einem Schnelltest unterzogen. 813 Ergebnisse fielen positiv aus. Dies entspricht einem Anteil von 1,3 Prozent.

Besonders viele Infizierte wurden in Meran selbst, in St. Martin in Passeier und in Dorf Tirol entdeckt. Überdurchschnittlich stark betroffen sind auch die Gemeinden Proveis und Villanders, Prettau, Ahrntal und Gais.

Am wenigsten Infizierte wurden bisher im Gesundheitsbezirk Bozen verzeichnet. Dort liegt der Anteil bei 0,8 Prozent. Bisher haben sich in Bozen und Umgebung 118.396 Personen einem Schnelltest unterzogen. Landesweit liegt der Anteil der positiv Getesteten mit 2626 bei einem Prozent.