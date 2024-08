Angst vor Feuerteufel in Prad am Stilfser Joch

Von: luk

Prad am Stilfser Joch – Ist im Prad am Stilfser Joch wieder der Feuerteufel unterwegs? Diese Frage stellen sich sich wohl vor allem die Bewohner des Vinschger Ortes. Denn Samstagfrüh hatte es erneut Brandalarm gegeben. Es war bereits der dritte Brand in vier Wochen.

Kurz nach 6.00 Uhr wurde Alarm ausgelöst, als ein als Lager genutzter Schuppen mit Gartenbaumaterialien in Flammen stand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Prad war das Gebäude bereits vollständig vom Feuer erfasst, und die Flammen drohten, sich auf den angrenzenden Wald auszubreiten.

Dank des schnellen und entschlossenen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehrleute konnte die Situation jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Durch stundenlange Lösch- und Sicherungsarbeiten gelang es den Einsatzkräften, sowohl den angrenzenden Wald als auch ein direkt neben der Halle stehendes Gebäude vor den Flammen zu schützen.

Die Lagerhalle selbst brannte vollständig nieder, aber durch den rechtzeitigen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden.