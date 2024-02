Arbeiter [27] aus Tschechien tot in Auer aufgefunden

Auer – Der plötzliche Tod eines 27-jährigen Arbeiters aus Tschechien in Auer wirft Fragen auf. Sein lebloser Körper wurde in seiner Unterkunft in der Industriezone von Auer entdeckt. Die Carabinieri schließen einen Arbeitsunfall aus.

Eine Autopsie wurde angeordnet, um die Todesursache festzustellen. Der Arbeitgeber fand den jungen Mann, als er ihn für eine geplante Operation im Bozner Krankenhaus am nächsten Tag begleiten wollte. Gemeinsam mit seinem Vater war der 27-Jährige nach Italien gekommen. In Auer arbeitete er bei einer Firma für Abdichtungen.