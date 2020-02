Arbeitsunfall in Villanders: Ioan Daniel Preda [43] ist tot

Villanders – Wie berichtet, hat sich in Villanders am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Der 43-jährigen Waldarbeiter Ioan Daniel Preda aus Rumänien ist am Prackfiederhof tödlich verunglückt, schreibt die Tageszeitung Alto Adige.

Ersten Informationen zufolge ist der Mann unter einen umstürzenden Baumstamm geraten.

Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber Pelikan 2, die Feuerwehr, die Bergrettung, die Carabinieri und die Notfallseelsorge.

Der Mann, der bei einer Firma aus Villnöss angestellt war, hatte mit vier Kollegen Arbeiten an einem steilen Hang gearbeitet. Als ein großer Stamm geschnitten wurde, ist der 43-jährige am Nacken von einer Wurzel getroffen worden.