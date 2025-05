Vier Jahr Haft wegen versuchten Mordes

Von: mk

Meran – Jener Mann, der im Juli 2018 versucht hatte, den Betreiber einer Tankstelle mit seinem Auto in Sinich zu überfahren, ist zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Der Vorwurf laut auf versuchten Mord.

Bei dem Opfer handelt es sich einen 56-Jährigen aus Mezzolombardo. Der 56-Jährige konnte zwar mit einem Sprung ausweichen, wurde aber am Bein vom Pkw erfasst. Dabei erlitt der 56-Jährige eine komplizierte Fersenbeinfraktur, für die mit einer Genesungszeit von 39 Tagen gerechnet wurde.

Das Urteil wurde am Mittwoch am Oberlandesgericht in Trient nach einem Rückverweis vonseiten des Kassationsgericht gefällt. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, wurde der Mann vor Gericht vom Trientner Anwalt Paolo Mazzoni vertreten.

In erster Instanz im Jahr 2022 war der 40-jährige Angeklagte aus Südtirol in einem verkürzten Verfahren wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in Bozen hatte die Tat daraufhin als schwere Körperverletzung herabgestuft und die Strafe reduziert. Doch Generalstaatsanwältin Donatella Marchesini legte daraufhin Revision ein.

Das Oberlandesgericht Trient unter dem Vorsitz von Gabriele Protomastro hat nun das Urteil des Untersuchungsrichters in Bozen bestätigt. Der 40-Jährige wurde zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, zudem wurde er mit einem fünfjährigen Ämterverbot belegt. Neben den Prozesskosten muss er dem Opfer eine Voranzahlung von 3.000 Euro leisten. Die endgültige Entschädigung wird im Rahmen eines zivilgerichtlichen Verfahrens festgelegt. 2.500 Euro werden für die Nebenklage einkassiert.

Wie die Ermittler damals rekonstruierten, pflegte der Angeklagte zur Tatzeit in seinem Auto in der Nähe der Flüssiggaslager zu schlafen. Er war bereits mehrfach aufgefordert worden, das Gelände nicht mehr zu nutzen. Die Situation eskalierte am Morgen des 3. Juli 2018, als es zu einem Streit mit dem Tankstellenbetreiber kam.