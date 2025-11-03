Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auffahrunfall legt A22 am Morgen lahm
Montag, 03. November 2025 | 11:59 Uhr
Auffahrunfall legt A22 am Morgen lahm
Freiwillig Feuerwehr Vahrn
Von: idr

Franzensfeste – Auf der Brennerautobahn A22 hat sich am heute früh gegen 7.30 Uhr ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw ereignet. Der Zusammenstoß auf der Nordspur bei Franzensfeste führte zu massiven Verkehrsbehinderungen zwischen Brixen und Sterzing.

Ersten Informationen zufolge war der Pkw auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, blieb jedoch ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und ein Notarztteam wurde der Mann ins Krankenhaus Brixen gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn, Brixen und Sterzing, die den Verletzten aus dem Fahrzeug befreiten und die Unfallstelle sicherten. Während der Bergungsarbeiten musste die Nordspur der A22 zeitweise vollständig gesperrt werden, was im Frühverkehr zu langen Staus führte.

Nach etwa einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, der Verkehr normalisierte sich schrittweise. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bezirk: Wipptal

