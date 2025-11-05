Aktuelle Seite: Home > Chronik > Aufprall auf Lkw: Paar im Auto wie durch ein Wunder nur leicht verletzt
Unfall auf der A22 bei Sterzing

Aufprall auf Lkw: Paar im Auto wie durch ein Wunder nur leicht verletzt

Mittwoch, 05. November 2025 | 17:48 Uhr
PXL_20251105_152852217
Freiwillige Feuerwehr Sterzing
Von: mk

Sterzing – Großes Glück hatten heute Mittwoch zwei Insassen eines Pkw auf der Südspur der Brennerautobahn.

Kurz nach Sterzing musste ein Lkw auf Grund eines Staus jäh abbremsen. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Die beiden Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Sie wurden vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Sterzing sicherte das Elektrofahrzeug und leitete den Verkehr. Die ebenso alarmierten Feuerwehren von Vahrn und Brixen konnten noch auf der Anfahrt umkehren, da ein Einsatz ihrerseits nicht mehr notwendig war.

Im Einsatz standen weiters das Weiße Kreuz Sterzing, die Autobahnmeisterei und die Autobahnpolizei. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Bezirk: Wipptal

Bezirke

Wipptal

