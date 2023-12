“Ausbrecherkönig” Max Leitner auf freiem Fuß

Bozen – “Ausbrecherkönig” Max Leitner ist wieder auf freiem Fuß. Das Überwachungsgericht in Bozen hat sämtliche Bewährungsauflagen aus gesundheitlichen Gründen widerrufen. Zuletzt befand sich der 65-Jährige im Hausarrest.

Schon nächste Woche muss allerdings Leitner am Bozner Landesgericht zur Vorverhandlung erscheinen, weil er mutmaßlich Schüsse auf das Auto einer Prostituierten abgefeuert hat.

Der eigentliche Vorfall spielte sich im September 2021 im Süden der Landeshauptstadt ab. Leitner wurde wenige Stunden später wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Waffenbesitzes und Hehlerei festgenommen.

Dieser Vorfall ereignete sich, kurz nachdem er 2019 in die Freiheit entlassen worden war.

Leitner musste wegen zahlreicher Raubüberfälle und fünf Ausbrüche aus verschiedenen italienischen Gefängnissen 26 Jahre hinter Gittern sitzen.

Nach der Schießerei in der Bozner Industriezone ist er erneut verhaftet worden und wurde dann in den Hausarrest überstellt, den er in Meran abbüßte. Dort unterzog er sich auch einer psychiatrischen Therapie.