Auto prallt oberhalb von Bozen gegen Mauer – Fahrer tot

Bozen – Bei einem schweren Unfall auf der Straße von Bozen nach Jenesien ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen.

Gegen 17.40 Uhr prallte ein Pkw nach dem Reichrieglerhof frontal gegen eine Mauer. Die Berufsfeuerwehr von Bozen befreite in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt die schwer veletzte Person. Wie Alto Adige online berichtet, verstarb aber der Mann am Steuer noch an der Unfallstelle. Es soll sich um einen 36-jährigen Bozner handeln.

Im Einsatz waren der Notarzt, das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr von Bozen, der Landesstraßendienst sowie die Staatspolizei. Die Straße wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Die Unfallstelle befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Bozen.