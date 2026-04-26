Auto rasiert Begrenzungsgestänge ab

Von: luk

Bozen – In der Pfarrhofstraße im Süden von Bozen ist es in den frühen Morgenstunden zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen.

Auf der Höhe des Soldatenfriedhofs und des Hotel Werth ist ein Kleinwagen kurz vor 6.00 aus ungeklärter Ursache verunglückt, hat die Begrenzung zum Fahrradweg über mehrere Meter schwer beschädigt und ist dann auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob – Grutzen, die Berufsfeuerwehr Bozen und das Rote Kreuz.