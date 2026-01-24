Auto schleudert bei Auer von der Straße: Vier junge Menschen verletzt

Von: luk

Auer – Auf der Staatsstraße zwischen Auer und Branzoll ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw mit vier jungen Insassen geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5.30 Uhr in der Nähe der Gewerbezone Auer Nord. Nach den nächtlichen Niederschlägen war die Fahrbahn rutschig. Das Fahrzeug verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und verließ die Fahrbahn.

Alle vier Insassen wurden verletzt. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine weitere wurde mittelschwer verletzt. Das Weiße Kreuz übernahm die medizinische Versorgung der Betroffenen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Auer stand im Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.