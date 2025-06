Axel Bisignano zum neuen Leitenden Staatsanwalt ernannt

Von: mk

Bozen/Rom – Der Oberste Richterrat hat am Mittwochvormittag in Rom Axel Bisignano mehrheitlich zum neuen Leitenden Staatsanwalt am Bozner Landesgericht ernannt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Bisignano hatte Amt bislang bereits geschäftsführend inne.

Die Ernennung folgt einem Ausschreibungsverfahren, das im Jahr 2023 nach der Versetzung von Giancarlo Bramante an das Berufungsgericht in Triest initiiert wurde. Ursprünglich hatten sich neben Axel Bisignano auch Donatella Marchesini, derzeit stellvertretende Generalstaatsanwältin am Berufungsgericht in Bozen, für die Nachfolge beworben.

Das erste Ausschreibungsverfahren musste jedoch aufgrund formaler Mängel annulliert werden. Nachdem Marchesini auf eine erneute Bewerbung verzichtet hatte, war Axel Bisignano der einzige verbliebene Kandidat im neuen Verfahren. Seine Ernennung durch das Plenum des Obersten Richterrats war somit die logische Folge.

Bisignano übernimmt damit offiziell die Leitung der Staatsanwaltschaft in Bozen.