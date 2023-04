Montiggl/Eppan – Im Montiggler Wald wurden an mehreren Bienenstöcken Spuren entdeckt. Es ist eindeutig – ein Bär befand sich in dem Gebiet. Auch am Ritten wurden Spuren gefunden, die Präsenz des Bären in Südtirol weitet sich aus.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen „Dolomiten“ – Ausgabe.