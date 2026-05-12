Bahnlinie im Pustertal am Sonntag teilweise gesperrt

Von: mk

Franzensfeste/Innichen – Am Sonntag, 17. Mai 2026 kommt es aufgrund planmäßiger Instandhaltungsarbeiten entlang der Bahnstrecke zu Einschränkungen im Zugverkehr im Pustertal.

Am 17. Mai 2026 kommt es aufgrund Instandhaltungsarbeiten entlang der Bahnstrecke zu Einschränkungen im Zugverkehr im Pustertal. Die Arbeiten werden regelmäßig im Zweimonatsrhythmus vom Schienennetzbetreiber RFI durchgeführt und dienen der Sicherheit sowie der laufenden Instandhaltung der Strecke.

Die Bahnlinie ist von 7.30 bis 13.30 Uhr zwischen Franzensfeste und Innichen sowie von 9.00 bis 12.00 Uhr zwischen Innichen und Sillian gesperrt.

Während der Sperre wird ein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet. Die Ersatzbusse der Linie B400 verkehren im Halbstundentakt zwischen Franzensfeste und Innichen und halten bei den jeweiligen Bushaltestellen der Bahnhöfe. Den detaillierten Ersatzfahrplan findest du hier: Ersatzfahrplan B400 Innichen- Franzensfeste

An einzelnen Orten gelten abweichende Haltestellen: Am Bahnhof Vintl halten die Busse am Bussteig B in Richtung Franzensfeste sowie am Bussteig C in Richtung Bruneck/Innichen. In Bruneck erfolgt der Halt am Bussteig D, in Bruneck Nord bei der Haltestelle „Krankenhaus, Hoferstraße“, in Percha bei der Haltestelle „Rathaus“ und in Niederdorf bei der Haltestelle „Von-Kurz-Platz“. Eine Übersicht aller Haltestellen findest du unter: Haltestellen Ersatzdienst B400

Zwischen Innichen und Sillian verkehren zusätzlich die Ersatzbusse der Linie SV223 im Stundentakt. Alle Abfahrtszeiten findet man im Ersatzfahrplan SV223 Innichen-Sillian

Außerdem sollte man beachten, dass in den Ersatzbussen keine Fahrradmitnahme möglich ist. Zudem können sich die Fahrzeiten je nach Verkehrslage verlängern.