OP-Klemme aus Bauch einer Patientin in Neapel entfernt

Von: apa

In Neapel ist einer Frau bei einer Operation eine im Bauchraum vergessene chirurgische Klemme entfernt worden. Das medizinische Instrument war nach Angaben italienischer Medien sieben Monate lang unbemerkt im Körper der Patientin geblieben. Die Frau hatte sich zuvor einer Bauchdeckenstraffung unterzogen. Wegen anhaltender Schmerzen suchte sie laut Aussagen ihrer Familie mehrfach Ärzte auf. Die Beschwerden seien zunächst als normale Folgen des Eingriffs eingestuft worden.

Erst eine Computertomografie habe die vergessene Klemme im Bauchraum gezeigt, berichteten italienische Medien am Montag. OP-Klemmen sind chirurgische Instrumente, um Gewebe zu fixieren, Blutgefäße zu verschließen oder Materialien sicher zu halten. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, häufig ähneln sie in der Form einer Schere.

Die Tochter der Frau sagte dem Sender Rai, die Familie habe große Angst gehabt und eine weitere Operation durch denselben Chirurgen abgelehnt. Nach dem Eingriff zur Entfernung des Instruments habe die Familie “aufgeatmet”. Es sei ein Wunder, dass ihre Mutter noch am Leben sei. Die Angehörigen erstatteten nach eigenen Angaben Anzeige.