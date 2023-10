Balkonbrand in Meran

Meran – Feueralarm in Meran: Am Montag ist ein Balkon in der Schillerstraße in Brand geraten. Kurz vor 13.00 Uhr sind die Einsatzkräfte ausgerückt.

Dank der frühen Meldung und des raschen Einsatzes konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dadurch wurden auch weitere Schäden verhindert.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Untermais und Gratsch sowie der Rettungsdienst und die Behörden.