Bauer stiehlt Putins Panzer

Kherson – Im Netz macht ein Video die Runde, das vorgibt, einen schier unglaublichen Vorfall zu zeigen. Ein älterer Bauer stiehlt mithilfe seines Traktors einen gepanzerten Mannschaftswagen des russischen Invasionsheeres.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Bauer in der ländlichen Umgebung der südukrainischen Stadt Kherson mit dem russischen Militärfahrzeug am Haken mit seinem Traktor einfach das Weite sucht. Ein laufender Mann versucht, das Gespann noch einzuholen. Das Militärfahrzeug ist mit dem Buchstaben Z gekennzeichnet, was bedeutet, dass es der russischen Armee gehört.

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

„Wenn das stimmt, ist dies wahrscheinlich das erste gepanzerte Fahrzeug, das jemals von einem ukrainischen Bauern gestohlen wurde. Ukrainer sind wahrlich schwer zu knacken“, so der Diplomat und ehemalige Botschafter der Ukraine in Österreich, Oleksandr Sherba, auf seiner Twitter-Seite, auf der er das Video teilte.

Der „Diebstahl“ des gepanzerten Mannschaftswagens der russischen Armee wurde von offizieller ukrainischer Seite bestätigt. „Ich bin kein Experte, aber die Invasion scheint nicht besonders gut zu laufen“, kommentierte der britische Abgeordnete Johnny Mercer den unglaublichen Vorfall auf Twitter.