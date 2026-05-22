Bauer verletzt sich bei Arbeitsunfall in Eppan

Von: mk

Eppan – In Gaid, dem höchstgelegenen Ortsteil im Gemeindegebiet von Eppan, hat sich am Freitag ein Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Landwirt unter eine Mähmaschine geraten.

Der Unfall gegen 7.00 Uhr in der Früh zu getragen. Der Bauer war gerade mit Mäharbeiten beschäftigt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und der Notarzt sowie die Freiwillige Feerwehr von Perdonig. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Der Mann hat sich erhebliche Verletzungen zugezogen und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.