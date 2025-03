Bei Carabinierikontrolle nervös geworden

Von: luk

Leifers – Die Carabinieri setzen ihre Maßnahmen gegen den Drogenhandel in Leifers fort. In der Nacht auf Dienstag stoppten Carabinieri der Station Branzoll gegen 1.35 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in der J.F.-Kennedy-Straße, nahe dem Kreisverkehr „Mazzaroll“. Der Fahrer versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber schnell gestoppt werden.

Im Auto saßen vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, allesamt aus der Provinz Bozen. Während der Überprüfung verhielten sich die Insassen auffallend nervös, was den Verdacht der Beamten weiter erhärtete.

Schließlich wurde es brisant: Als die Fahnder das Fahrzeug durchsuchten, versuchte ein 19-jähriger Mitfahrer aus Margreid unauffällig, ein Stoffbeutelchen loszuwerden. Doch die Exekutivbeamten bemerkten es und stellten das Päckchen sicher: Darin befanden sich rund 50 Gramm Haschisch.

Umgehend wurde Verstärkung aus Leifers angefordert, um das Fahrzeug und die volljährigen Insassen genauer zu durchsuchen. Der 17-jährige Mitfahrer, der lediglich auf dem Heimweg war, hatte mit dem Vorfall nichts zu tun und wurde nicht weiter belangt.

Weitere Drogen wurden nicht gefunden, doch das sichergestellte Haschisch wurde beschlagnahmt und wird nun im Labor der Carabinieri in Leifers analysiert. Der 19-Jährige wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt. Die Justizbehörden sowie das Regierungskommissariat der Provinz Bozen prüfen nun das weitere Vorgehen gegen ihn.