Benno Neumair: Eltern haben Messer versteckt

Bozen – Im Fall des Elternmordes, der sich am Abend des 4. Jänner 2021 in Bozen ereignet hat, werden immer mehr Details zu den Hintergründen bekannt. So sollen Laura Perselli und Peter Neumair nach der Rückkehr ihres Sohnes Benno im Sommer aus Ulm diverse Vorkehrungen für ihre Sicherheit getroffen haben.

Bekanntlich schliefen die Eltern mit verschlossener Zimmertür. Wie Alto Adige online am Sonntag berichtet, haben sie auch diverse Messer aus dem Haushalt verbannt. Das zumindest hat Laura Perselli einer Freundin via WhatsApp drei Wochen nach der Rückkehr von Benno anvertraut haben. “Es ist hart, wir haben die Messer versteckt, doch es gibt auch noch Scheren…und noch mehr”, so Perselli in der Nachricht.

Wie berichtet, kam Benno nach einer Episode bei seiner damaligen Freundin in Ulm und einem dreitägigen Aufenthalt in der Psychiatrie wieder nach Südtirol zurück. Die Therapie wegen der diagnostizierten paranoiden Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen mit aggressiven Episoden sollte hier fortgesetzt werden, doch wegen der aufkeimenden zweiten Corona-Welle im September kam es nicht mehr zu der dringend benötigten Hilfe. Benno soll in diesen Tagen auch seine schwache Seite gezeigt haben und seine Eltern darum gebeten haben, in ihrem Zimmer schlafen zu können.

Gegenüber seiner Schwester Madé brach nach dem Verschwinden der Eltern hingegen wieder sein Drang zum Lügen und zum Erfinden von Geschichten durch. Er versicherte ihr auch nicht die geringste Ahnung zu haben, was passiert sein könnte. Wie aus den Ermittlungsakten hervorgeht, soll er seiner Schwester auch erzählt haben, dass seine Eltern einer Frau 6.000 Euro geliehen hatten. Er wollte sie glauben machen, dass der oder die Schuldner mit dem Verschwinden zu tun hätten. Auch so habe er laut dem Bericht versucht, den Verdacht von sich ablenken. Was die Benutzung des Autos anbelangt, verstrickte sich Benno Neumair gegenüber seiner Schwester ebenfalls in Lügen.