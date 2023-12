Bergrettung: 25 Jahre Pistendienst am Rittner Horn

Quad und Drohne: Bergrettung passt sich Zeitgeist an

Ritten/Barbian – Die Bergrettung steht seit 25 Jahren im Skigebiet Rittner Horn im Einsatz. Dieser Anlass wurde am 2. Dezember 2023 im Zivilschutzzentrum von Klobenstein gefeiert und bei dieser Gelegenheit wurde das neue Einsatzfahrzeug, ein Quad der Marke BRP, feierlich geweiht. Zusätzlich steht bei Einsätzen ab sofort auch eine Drohne zur Verfügung.

Zu Beginn wurde zurückgeblickt auf ein Vierteljahrhundert voller Ereignisse und Herausforderungen bei der Ausübung des Rettungsdienstes im Skigebiet Rittner Horn. In all diesen Jahren ehrenamtlicher Pistenrettung fielen unzählige Einsätze an und die Verunfallten konnten stets geborgen und ins Tal transportiert werden.

Anschließend wurde die Aufmerksamkeit auf das neue Quad der Bergrettung gelenkt. Ab sofort steht den Bergrettern ein hochwertiges Einsatzfahrzeug zur Verfügung, das sich sowohl für Einsätze im anspruchsvollen Gelände als auch für die Skipistenrettung eignet. Es ist eine ganzjährige Nutzung des Fahrzeugs möglich, weil die Raupen im Sommer mit Rädern ausgetauscht werden können. Durch den geschlossenen Innenraum ist der Transport von Patienten in einem windgeschützten und warmen Bereich möglich.

Der Lengmooser Pfarrer Benedikt Hochkofler segnete in einer kurzen Zeremonie das Quad und übergab es feierlich seiner Bestimmung. Gedankt wurde dann auch der Fahrzeugpatin Erika Mur vom Gasthaus Schwarzseespitze.

Zudem ist die Bergrettung seit kurzem im Besitz einer Drohne der Marke Mavic 3T. Durch die Ausstattung mit hochauflösenden Kameras mit Wärmebildfunktion eignet sich dieses Hilfsmittel besonders für die Suche nach vermissten Personen.

„Die Pistenrettung ist ein zentrales Tätigkeitsfeld der Bergrettung Ritten/Barbian und die gesamte Mannschaft freut sich, diesen Dienst ab sofort mit den neuen technischen Hilfsmitteln durchführen zu können“, fasste Ortsstellenleiter Oswald Spinell im Anschluss an die Veranstaltung zusammen.